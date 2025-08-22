В День Государственного флага России врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил семьям погибших курян знаки отличия «За верность долгу и мужество». Решение о награждении принято в связи с проявлением героизма и самоотверженности жителей региона во время атаки украинского БПЛА на городской пляж 8 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«В День Государственного флага России, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил знаки „За верность долгу и мужество“ (посмертно), семьям курян, которые проявили героизм и мужество во время атаки беспилотника ВСУ на городской пляж 8 июля», — сказано в сообщении.
За проявленный героизм был награжден 27-летний сотрудник Росгвардии Вячеслав Гаврилов. В момент происшествия он осуществлял патрулирование и находился неподалеку от места взрыва. Вместе с коллегой Гаврилов оперативно прибыл на пляж, где начал эвакуацию граждан. Во время повторного взрыва дрона сотрудник получил смертельные ранения. Вячеслава Гаврилова посмертно представили к ордену Мужества.
Среди тех, кто также был посмертно представлен к награде есть и 5-летний Анатолий Минашкин. Мальчик пытался спасти свою маму во время атаки ВСУ. Кроме того, были отмечены действия сотрудника пляжа Алексея Каменева и курянина Артема Ларина. Они бросились на помощь людям, пытаясь потушить пожар. В итоге оба мужчины погибли.
Кроме того, в честь дня Государственного флага РФ в Курске прошел автопробег. Колонна, состоящая из транспортных средств трех различных цветов, проследовала по маршруту от Красной площади до проспекта Победы. На территории мемориального комплекса «Курская дуга» участники мероприятия развернули масштабный российский триколор и почтили память погибших, возложив цветы к Вечному огню.
ВСУ ударили по пляжу в Курске 8 июля. Тогда на месте погибли три человека. Еще шесть человек пострадало. В их числе — Анатолий Минашкин, который накрыл своим телом маму в попытке ее спасти. URA.RU вело трансляцию события. Впоследствии ребенок умер от полученных ожогов. В ответ на это российские военнослужащие на различных направлениях фронта провели наступательные действия под лозунгом «За мальчика Толю», чтобы отомстить за смерть ребенка.
