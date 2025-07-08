Три человека погибли и шесть получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на городской пляж Курска. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем официальном Telegram-канале. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.
02:29 Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идет — на убийство детей. Так прокомментировала инцидент Мария Захарова.
02:09 Да данным Хинштейна, пострадали четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок. У мужчины проникающее ранение в грудную клетку. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. У двух женщин и ребенка ожоги.
01:58 Количество раненых возросло до шести человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча, еще один — травму ребер и осколочные ранения. Их доставили в Курскую областную больницу, — сообщил Хинштейн.
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