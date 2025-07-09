Пятилетний мальчик пытался спасти маму от атак ВСУ на пляже в Курской области

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Все пострадавшие были успешно прооперированы
Все пострадавшие были успешно прооперированы Фото:
новость из сюжета
Три человека погибли, шесть пострадали после атаки ВСУ на Курск

Шесть человек, пострадавших при атаке ВСУ на пляже в Курске, были доставлены в Курскую областную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. В их числе — пятилетний мальчик, который накрыл своим телом маму в попытке ее спасти. Об их состоянии рассказал врио губернатора области Александр Хинштейн.

«Шесть пострадавших при атаке ВСУ на Курск были доставлены в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Среди раненых — трое находятся в тяжелом состоянии, включая пятилетнего ребенка. Все пострадавшие были успешно прооперированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает, но состояние некоторых пациентов по-прежнему оценивается как тяжелое. В случае необходимости к лечению подключат специалистов из федеральных медицинских центров.

Особое внимание Хинштейн уделил истории пятилетнего Анатолия, который в момент атаки закрыл собой свою маму. Мальчик получил серьезные ожоги и сейчас находится в реанимации. В ближайшее время его вместе с мамой планируют перевезти на лечение в Москву. Еще одним раненым оказался молодой человек, который случайно оказался рядом с местом происшествия. Услышав крики женщин и ребенка, он бросился на помощь, но в этот момент произошел взрыв боеприпаса.

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Шесть человек, пострадавших при атаке ВСУ на пляже в Курске, были доставлены в Курскую областную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. В их числе — пятилетний мальчик, который накрыл своим телом маму в попытке ее спасти. Об их состоянии рассказал врио губернатора области Александр Хинштейн. «Шесть пострадавших при атаке ВСУ на Курск были доставлены в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Среди раненых — трое находятся в тяжелом состоянии, включая пятилетнего ребенка. Все пострадавшие были успешно прооперированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает, но состояние некоторых пациентов по-прежнему оценивается как тяжелое. В случае необходимости к лечению подключат специалистов из федеральных медицинских центров. Особое внимание Хинштейн уделил истории пятилетнего Анатолия, который в момент атаки закрыл собой свою маму. Мальчик получил серьезные ожоги и сейчас находится в реанимации. В ближайшее время его вместе с мамой планируют перевезти на лечение в Москву. Еще одним раненым оказался молодой человек, который случайно оказался рядом с местом происшествия. Услышав крики женщин и ребенка, он бросился на помощь, но в этот момент произошел взрыв боеприпаса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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