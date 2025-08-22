В Италии рассказали, как проходила операция по подрыву «Северных потоков»

Организация подрыва газопроводов «Северный поток» обошлась примерно в 300 тысяч евро. В ней принимали участие семь человек. Подробности операции публикует итальянское издание Corriere della Sera.
«На борту четыре опытных гражданских водолаза — также женщина, призванная сделать выход похожим на бегство среди друзей, и два элитных военнослужащих», — пишет Corriere della Sera. Их задачей было установить взрывные устройства на глубине 70–80 метров под одной из наиболее стратегических инфраструктур Европы. Координировал все бывший украинский офицер Сергей Кузнецов, 49 лет, ранее служивший в СБУ и элитных подразделениях ВСУ. Операция получила кодовое название «Диаметр».
Диверсанты начали операцию из Ростока на арендованной яхте «Андромеда», используя поддельные документы. 8 сентября 2022 года команда поднялась на борт в порту Вик на острове Рюген. Курс пролегал к датскому острову Борнхольм, где проходят подводные газопроводы. Во время ночных погружений водолазы установили как минимум четыре взрывных устройства весом от 14 до 27 килограммов каждое. Использовались гексоген и октоген с часовыми детонаторами. Погружения происходили парами, в условиях низких температур и ограниченного времени на дне.
Стоимость операции, по оценкам издания, составила около 300 тысяч евро. Средства были собраны среди офицеров, бизнесменов и друзей участников. В расследовании отмечается, что следы координации ведут к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который, по мнению немецких следователей, мог дать согласие на проведение диверсии. Официально Залужный эти обвинения отвергает. После завершения операции команда вернулась через Росток. Лодка «Андромеда» была плохо очищена, что позволило немецким следователям обнаружить отпечатки пальцев, ДНК и другие улики. Эти материалы помогли идентифицировать участников диверсии.
Год спустя один из водолазов был обнаружен в Польше, но, получив предупреждение, успел скрыться на Украине. Кузнецов был задержан в Италии, где его ожидает экстрадиция. Министр юстиции Германии назвал операцию «исключительной». Инцидент вызвал значительный ущерб: три из четырех ниток газопровода были разрушены, в результате чего в атмосферу попало большое количество CO2. Власти стран ЕС продолжают расследование, а фигуранты находятся под международным наблюдением.
