Появилось фото украинца, арестованного в связи с терактом на «Северных потоках»

Итальянские СМИ публикуют первую фотографию гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года. 49-летний Кузнецов был задержан по европейскому ордеру, выданному немецкими властями, и сейчас ожидает решения по экстрадиции в Германию.
По данным ANSA, Кузнецов подозревается в координации диверсии на подводных газопроводах, соединяющих Россию и Германию. Его арест стал результатом совместной операции карабинеров, Интерпола и немецких следователей. Мониторинг перемещений Кузнецова и его семьи позволил оперативно выйти на его след после регистрации в гостинице. Мужчина прибыл в Италию на отдых с женой и детьми. Задержание прошло в ночное время. При обыске у него были изъяты электронные устройства.
Кузнецов подозревается в коллективном осуществлении взрыва, антиконституционном саботаже и разрушении инфраструктурных объектов. Немецкие следователи считают его одним из координаторов группы, которая использовала зафрахтованную яхту для транспортировки взрывчатки к месту диверсии. После ареста Кузнецова итальянские правоохранители проверяют его возможную причастность к другому взрыву — на нефтяном танкере Seajewel у побережья Савоны в феврале 2025 года. Следствие рассматривает версию, что целью мог быть так называемый «теневой флот», перевозящий российскую нефть в обход санкций.
В ближайшие дни Кузнецов предстанет перед судом в Болонье, где будет решаться вопрос об экстрадиции в Германию. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по обвинениям, связанным с международным терроризмом и саботажем.
Взрывы на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе острова Борнхольм в Балтийском море. Повреждения трубопроводов были признаны беспрецедентными и существенно повлияли на энергетическую ситуацию в Европе, усилив напряженность в контексте продолжающегося конфликта на Украине.
