Суд оставил под арестом украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Украинца, подозреваемого в подрыве «Северный потоков», оставили в суде
Украинца, подозреваемого в подрыве «Северный потоков», оставили в суде Фото:
Повреждения «Северных потоков»

Суд Болоньи (Италия) оставил под арестом гражданина Украины, которого задержали в Италии по подозрению в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

«Суд Болоньи оставил под арестом украинца. Его задержали в Италии по подозрению в подрыве „Северных потоков“», — передают журналисты.

Причем сначала заседание было отложено. Сам задержанный заявил суде, что у него есть алиби — якобы в момент подрывов газопроводов он находился на Украине. Также он отказался от экстрадиции в Германию, прокуратура которой продолжает расследование. 

Украинец был задержан на территории Италии по запросу одной из европейских стран. Следственные органы связывают его с подрывом газопроводов в Балтийском море в сентябре 2022 года. По информации агентства ANSA, разбирательство по делу продолжается. 

