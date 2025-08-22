Обнаружено секретное производство украинских ракет «Фламинго»

Раскрыто возможное место производства украинских дальнобойных ракет «Фламинго». По информации telegram-канала «Военный осведомитель», анализ фотографий из открытых источников позволил установить, что производственный объект может располагаться в городе Вишневое Киевской области. Утверждается, что пользователи сети обнаружили внешнее сходство между складскими помещениями на фото и зданием, недавно сданным в аренду.
Уточняется, что публикация Associated Press снимков ракетного производства позволила провести детальный сравнительный анализ. Отмечается, что интернет-пользователи идентифицировали объект через онлайн-карты, обратив внимание на характерные потолочные конструкции и архитектурные особенности здания.
При этом упоминается, что эксперты ранее выражали сомнения относительно оригинальности ракет «Фламинго», указывая на их возможное сходство с британскими аналогами FP-5. Подчеркивается, что данное расследование ставит под вопрос способность Украины сохранять в секрете расположение своих стратегических оборонных объектов.
