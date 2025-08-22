Бактерия-пожиратель плоти захватывает пляжи США

На пляжах США участились случаи заражения
На пляжах США участились случаи заражения

В прибрежных штатах США зафиксирована тревожная вспышка заражений бактерией Vibrio vulnificus. По данным издания Tribune, случаи инфицирования участились в 11 штатах, включая Флориду и Луизиану, где зарегистрированы десятки летальных исходов.

В материале уточняется, что бактерия, характеризуемая в СМИ как «поедающая плоть», обитает в теплой солоноватой воде и проникает в организм через открытые раны или при потреблении сырых морепродуктов. Подчеркивается, что инфекция отличается крайне высокой летальностью — каждый пятый случай приводит к смерти в течение 48 часов.

Специалисты связывают распространение бактерии с последствиями изменения климата, отмечая, что повышение температуры воды создает идеальные условия для размножения патогена. Добавляется, что Центры по контролю заболеваний (CDC) рекомендуют избегать купания с открытыми ранами и тщательно обрабатывать морепродукты, особенно людям с ослабленным иммунитетом.

