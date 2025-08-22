Путин отправил Западу новый сигнал

Президент РФ Владимир Путин, прибыв в Саров, подал Западу новый сигнал. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Да, конечно, сигнал. Как Запад хочет, пусть он так и понимает. Пусть сделают для себя выводы, зачем наш президент прибыл в Саров», — заявил Колесник. Его слова приводит Lenta.ru. Также Колесник заявил, что западные чиновники сами себя «довели до инфаркта» мнением, что Россия на них нападет.
22 августа празднуется 80-летие атомной промышленности. Этим и известен город Саров, находящийся в Нижегородской области. Ранее президент посещал этот город в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.