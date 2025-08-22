Путин отправил Западу новый сигнал

Депутат Колесник: Путин отправил новый сигнал Западу, когда приехал в Саров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин подает новый сигнал западу, заявил Колесник
Путин подает новый сигнал западу, заявил Колесник Фото:

Президент РФ Владимир Путин, прибыв в Саров, подал Западу новый сигнал. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Да, конечно, сигнал. Как Запад хочет, пусть он так и понимает. Пусть сделают для себя выводы, зачем наш президент прибыл в Саров», — заявил Колесник. Его слова приводит Lenta.ru. Также Колесник заявил, что западные чиновники сами себя «довели до инфаркта» мнением, что Россия на них нападет.

22 августа празднуется 80-летие атомной промышленности. Этим и известен город Саров, находящийся в Нижегородской области. Ранее президент посещал этот город в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин, прибыв в Саров, подал Западу новый сигнал. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Андрей Колесник. «Да, конечно, сигнал. Как Запад хочет, пусть он так и понимает. Пусть сделают для себя выводы, зачем наш президент прибыл в Саров», — заявил Колесник. Его слова приводит Lenta.ru. Также Колесник заявил, что западные чиновники сами себя «довели до инфаркта» мнением, что Россия на них нападет. 22 августа празднуется 80-летие атомной промышленности. Этим и известен город Саров, находящийся в Нижегородской области. Ранее президент посещал этот город в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...