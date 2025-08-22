22 августа 2025

Путин назвал важную отрасль, в которой Россия заняла первое место в мире

Путин: российская атомная отрасль является лидером в мире
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин напомнил, что Россия - лидер в мировой атомной энергетике
Владимир Путин напомнил, что Россия - лидер в мировой атомной энергетике Фото:

Президент Владимир Путин заявил, что российская атомная отрасль является лидером во всем мире. Об этом он сообщил во время деловой поездки в город Саров Нижегородской области, сообщает корреспондент URA.RU.

«Мы номер один в мире. „Росатом“ — абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания в мире не строит столько объектов», — сказал Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU.

Президент 22 августа работает в городе Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр. Объект считается одним из ключевых в отечественном ядерном оружейном комплексе. Российский лидер также отметил, что сегодня в атомной промышленности страны работают около полмиллиона человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Владимир Путин заявил, что российская атомная отрасль является лидером во всем мире. Об этом он сообщил во время деловой поездки в город Саров Нижегородской области, сообщает корреспондент URA.RU. «Мы номер один в мире. „Росатом“ — абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания в мире не строит столько объектов», — сказал Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU. Президент 22 августа работает в городе Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр. Объект считается одним из ключевых в отечественном ядерном оружейном комплексе. Российский лидер также отметил, что сегодня в атомной промышленности страны работают около полмиллиона человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...