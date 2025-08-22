Путин назвал важную отрасль, в которой Россия заняла первое место в мире

Президент Владимир Путин заявил, что российская атомная отрасль является лидером во всем мире. Об этом он сообщил во время деловой поездки в город Саров Нижегородской области, сообщает корреспондент URA.RU.
«Мы номер один в мире. „Росатом“ — абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания в мире не строит столько объектов», — сказал Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU.
Президент 22 августа работает в городе Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр. Объект считается одним из ключевых в отечественном ядерном оружейном комплексе. Российский лидер также отметил, что сегодня в атомной промышленности страны работают около полмиллиона человек.
