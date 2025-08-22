Опубликованы кадры прибытия Путина в Саров

Президент прибыл в Саров и пожал руку встречающим его людям
Появились кадры прибытия президента РФ Владимира Путина в город Саров Нижегородской области. Видео передает официальный канал Кремля.
На кадрах видно, как президент спускается по трапу и его встречают Сергей Кириенко, Денис Мантуров, Валерий Герасимов, Алексей Лихачев, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, полпред президента Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В этом году празднуется 80 лет отечественной атомной отрасли. В связи с этим президент пообщается с сотрудниками отрасли.
