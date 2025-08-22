Путин раскрыл внушительные масштабы атомной отрасли России

Путин: в атомной отрасли России задействовано почти полмиллиона человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин прибыл в Саров с деловым визитом
Владимир Путин прибыл в Саров с деловым визитом Фото:

Почти полмиллиона человек трудятся на благо РФ в атомной промышленности. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.

«В атомной отрасли России задействовано почти полмиллиона человек. Настоящая сила!» — сказал президент во время пресс-конференции в Сарове.

URA.RU уже рассказывало о деловой поездке Путина в Нижегородскую область. По мнению депутата Госдумы Андрея Колесника, этот визит — это сигнал всему Западу. 

Ранее российский лидер в рамках поздравления сотрудников отрасли с профессиональным праздником заявил о надежности ядерного щита России, напоминает «Национальная служба новостей». 22 августа в стране празднуется 80-летие атомной промышленности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Почти полмиллиона человек трудятся на благо РФ в атомной промышленности. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин. «В атомной отрасли России задействовано почти полмиллиона человек. Настоящая сила!» — сказал президент во время пресс-конференции в Сарове. URA.RU уже рассказывало о деловой поездке Путина в Нижегородскую область. По мнению депутата Госдумы Андрея Колесника, этот визит — это сигнал всему Западу.  Ранее российский лидер в рамках поздравления сотрудников отрасли с профессиональным праздником заявил о надежности ядерного щита России, напоминает «Национальная служба новостей». 22 августа в стране празднуется 80-летие атомной промышленности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...