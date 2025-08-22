22 августа 2025

Свердловчанин провалился в двухметровый коллектор. Фото, видео

Серьезных травм мужчина не получил
Серьезных травм мужчина не получил Фото:

В Березовском (Свердловская область) мужчина провалился в обрушенный канализационный коллектор. Глубина ямы составила около двух метров. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

"Человек шел по ровной земле и в один момент она ушла у него из-под ног. Ситуация произошла у дома на Загвозкина, 12. Благо, мужчина отделался легким испугом, ему удалось выбраться с помощью прохожих из ямы, которая больше его роста", — рассказали в telegram-канале "Березовский. Сила БГО".

После происшествия территорию огородили сигнальной лентой. На место выезжали сотрудники "Водоканала". В организации отметили, что ситуация аварийная. В ближайшие дни рабочие приступят к ремонту.

Корреспондент URA.RU направил запрос в "Водоканал". Ответ ожидается.

Место обрушения коллектора
Место обрушения коллектора
Фото:

