В Березовском (Свердловская область) мужчина провалился в обрушенный канализационный коллектор. Глубина ямы составила около двух метров. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.
"Человек шел по ровной земле и в один момент она ушла у него из-под ног. Ситуация произошла у дома на Загвозкина, 12. Благо, мужчина отделался легким испугом, ему удалось выбраться с помощью прохожих из ямы, которая больше его роста", — рассказали в telegram-канале "Березовский. Сила БГО".
После происшествия территорию огородили сигнальной лентой. На место выезжали сотрудники "Водоканала". В организации отметили, что ситуация аварийная. В ближайшие дни рабочие приступят к ремонту.
Корреспондент URA.RU направил запрос в "Водоканал". Ответ ожидается.
