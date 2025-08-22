Россиян поразил новый вариант коронавируса «Стратус»

Число случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус» в России продолжает расти. Количество случаев достигло 384, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, этот вариант не отличается от предыдущих по клиническим проявлениям, но обладает повышенной заразностью. «Количество случаев заражения „Стратусом“ каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше. Течение легкое и „Стратус“ не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни. Это уже привычная история, когда каждый следующий геновариант коронавируса меняется», — отметила Попова в интервью с ТАСС.
Ранее специалисты отмечали, что коронавирус не обладает выраженной сезонностью, а рост заболеваемости связан с появлением новых штаммов и снижением коллективного иммунитета. В 2025 году в России уже фиксировались случаи заражения вариантом XFG, который также отличался высокой заразностью, но не приводил к тяжелым последствиям. Эксперты прогнозируют возможный новый подъем заболеваемости к концу осени — началу зимы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.