Инфекционист рассказал, когда начнется новая волна пандемии COVID-19 в России

Инфекционист Поздняков: новая волна COVID-19 начнется в конце осени
Поздняков заявил, что в качестве профилактики нужно поставить обязательную прививку от гриппа
Поздняков заявил, что в качестве профилактики нужно поставить обязательную прививку от гриппа
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирус (COVID-19), в отличие от традиционных острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, не обладает ярко выраженной сезонностью. Однако можно предположить, что очередной рост заболеваемости возможен в конце осени — начале зимы 2025 года. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист медицинской компании «Инвитро» Андрей Поздняков.

«Уже доказано, что коронавирус не демонстрирует выраженной сезонности. Последний штамм, который зафиксирован в России, обусловил подъем заболеваемости. Дело в том, что ковид часто протекает крайне легко, и люди либо не обращаются в медучреждения, либо после обращения лечатся амбулаторно. Поэтому делать прогнозы по пику заболеваемости COVID-19 весьма сложно, могу лишь предположить, что следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы», — заявил Поздняков. Его слова передает РИА «Новости». 

Такие сроки указаны в связи с тем, что дальнейшая динамика распространения инфекции во многом определяется появлением новых штаммов и снижением коллективного иммунитета. Говоря о традиционных респираторных вирусах, таких как ОРВИ, риновирусы и аденовирусы, эксперт напомнил, что их эпидемиологические всплески обычно приходятся на осенний период.

Кроме того, в 2025-2026 годах ожидаются те же штаммы гриппа, что и ранее — это варианты H1N1 и H3N2. Всплеск заболеваемости инфекцией прогнозируется с октября по декабрь 2025 года, а следующий подъем активности возможен весной 2026 года. В целях профилактики Андрей Поздняков рекомендовал сделать прививку от гриппа. Наиболее подходящее время для этого — сентябрь и начало октября. Кроме того, врач посоветовал избегать мест массового скопления людей и при необходимости использовать маски и респираторы в помещениях с большим количеством людей. Также важно соблюдать гигиену, умеренно использовать антисептики и поддерживать иммунитет. 

В этом году в РФ зафиксировано 114 случаев заражения новым штаммом COVID-19 XFG. Он отличается высокой заразностью, но не представляет серьезной угрозы для здоровья населения. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что наибольшая часть — 54% — случаев заболевания приходится на Москву.

