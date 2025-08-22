22 августа 2025

В Перми меняется схема движения по Красавинскому мосту

Движение по Красавинскому мосту переведут на левую сторону
Движение по Красавинскому мосту переведут на левую сторону Фото:

С 24 августа движение по Красавинскому мосту в Перми переведут на левую сторону. Правую часть закроют на капитальный ремонт. Об этом сообщает региональное министерство транспорта в своем telegram-канале. 

«Утром в воскресенье, 24 августа 2025 года, в Перми изменится схема движения по Красавинскому мосту. Транспорт переведут на левую часть моста, а правую закроют для капитального ремонта. Движение будет организовано по двум полосам в каждую сторону: в сторону Закамска и в сторону шоссе Космонавтов», — рассказали в министерстве.

Подрядчик приступит к демонтажным работам: фрезеровке покрытия, замене деформационных швов, ограждений и опор освещения. Сейчас завершаются подготовительные работы, включая очистку бетонных поверхностей опор. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения.

Ранее движение по Красавинскому мосту было частично ограничено из-за подготовки к капитальному ремонту: количество полос сокращалось, вводились ограничения скорости и запрет на проезд грузовиков и автобусов по правым полосам. Генподрядчиком работ выступает компания «Евротрансстрой», завершить капитальный ремонт планируется осенью 2027 года, а стоимость проекта составляет 5,69 млрд рублей.

