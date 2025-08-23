В Московском драматическом театре имени Пушкина проходит гражданская панихида — церемония прощания — с известным режиссером Юрием Бутусовым. У дверей театра собрались десятки поклонников, чтобы отдать дань памяти мастеру, скончавшемуся на 64-м году жизни. Как люди прощаются с режиссером и чем запомнился творец — в материале URA.RU.
У входа в театр появился стихийный мемориал: поклонники принесли цветы, фотографии, зажгли свечи и оставили прощальные надписи мелками. Прощание проходит не только на основной сцене, но и в фойе театра, где установлен портрет режиссера и транслируются видеозаписи с репетиций. Основная сцена, где установлена урна с прахом режиссера, была украшена декорациями из спектаклей Бутусова.
Коллективы ведущих театров страны, включая МХАТ, Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова и театр «Студия театрального искусства», направили венки в знак уважения к памяти режиссера. Поклонники Бутусова приносят белые и алые розы, хризантемы, многие не скрывают эмоций. Люди оставляют прощальные записки, вспоминая вклад режиссера в развитие театрального искусства.
Юрий Бутусов ушел из жизни 9 августа в возрасте 63 лет. Как рассказал директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, режиссер утонул в Черном море во время отдыха с семьей в Болгарии. Его тело было кремировано, а урна с прахом доставлена в Москву для прощания.
Юрий Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства в 1996 году. Он возглавлял Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета с 2011 по 2018 годы, а затем работал главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова до 2022 года. Среди его наиболее известных постановок — «В ожидании Годо», «Ричард III», «Гамлет», «Король Лир», «Макбет. Кино», «Чайка», «Добрый человек из Сезуана» и «Бег». Спектакли Бутусова регулярно выходили за пределы жанров и сценических традиций, что отмечали его коллеги и театральные критики. Многие представители театрального сообщества называют Юрия Бутусова режиссером-новатором, чье творчество изменило восприятие классики и современного театра.
