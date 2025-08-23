«ВкусВилл» не нашел нарушений в своем сыре бри

«ВкусВилл» сообщил о проверке сыра со стороны поставщика
«ВкусВилл» сообщил о проверке сыра со стороны поставщика

Сеть магазинов «ВкусВилл» не обнаружила нарушений в сыре бри собственной торговой марки после внутренней проверки, проведенной из-за сообщений Роскачества о наличии кишечной палочки в продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера.

«Мы инициировали собственную проверку по идентифицированным нарушениям. Нарушений не было обнаружено», — уточнили представители «ВкусВилла», их данные передает РИА Новости. В компании добавили, что получили от поставщика развернутый ответ и полный комплект протоколов лабораторных исследований.

В документах указывается, что в образцах сыра не выявлены ни бактерии стафилококка, ни колиформы, ни листерии, а также отсутствуют патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу. Ранее в июле «ВкусВилл» информировал СМИ о контакте с поставщиком сыра бри после публикации Роскачества о возможных нарушениях. По результатам проверки поставщика, информация о несоответствии качеству также не подтвердилась.

Ранее Роскачество сообщило о штрафе для производителя сыра с белой плесенью торговых марок Vitalat и «ВкусВилл» — ООО «Мега-Мастер». Компания была оштрафована на сумму от 300 до 600 тысяч рублей после выявления в продукции кишечной палочки. Кроме того, федеральное ведомство зафиксировало ряд нарушений в маркировке и составе продуктов.

