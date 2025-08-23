23 августа 2025

Российская теннисистка удостоилась невероятной награды

Мария Шарапова включена в Международный зал теннисной славы
Шарапову ввели в зал теннисной славы
Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова включена в Международный зал теннисной славы. Торжественная церемония прошла 23 августа в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд, США). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Объявила о включении Шараповой 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс. Вместе с Шараповой в Зал славы были введены американские теннисисты, братья Майк и Боб Брайаны.

Россиянка завершила профессиональную карьеру в 2020 году. За годы выступлений Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), а также одерживала победы на Уимблдоне (2004), Открытом чемпионате США (2006) и Открытом чемпионате Австралии (2008). Она также является серебряным призером Олимпиады-2012 в Лондоне, победительницей Итогового турнира WTA (2004) и обладательницей Кубка Федерации (2008) в составе сборной России.

