Раскрыт циничный план НАТО по Сербии

Западные страны стремятся вовлечь Сербию в НАТО, в том числе для того, чтобы снять с себя ответственность за авиаудары по Югославии, нанесенные в 1999 году. Кроме того, Запад добивается интеграции государства в Евросоюз — этот процесс зачастую идет рука об руку с подготовкой к членству в альянсе, сообщил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
«Запад тоже хочет, чтобы Сербия, в конце концов, закрыла, как они говорят, эту страницу (с натовскими бомбардировками). Давайте сотрудничать с НАТО. Говорят о том, что постепенно можно втянуть в НАТО, в орбиту НАТО, и Сербия станет членом НАТО. Им это надо. Это закроет их ответственность и вину за 1999 год и агрессию», — заявил Боцан-Харченко. Его слова передает РИА Новости.
Посол подчеркнул, что сербское руководство занимает четкий, настоящий, а не формальный нейтралитет, что раздражает Запад. При этом в ряде стран Запада за декларируемым нейтралитетом скрывается тесное сотрудничество и поддержка НАТО. В Сербии же нейтралитет закреплен законодательно и выражается в отказе от присоединения к альянсам и его структурам.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал бомбардировки Югославии, проведенные странами НАТО в 1999 году, масштабной трагедией. Подобное абсолютно недопустимо. По его словам, фактически в самом центре Европы началась война. Причиной для начала операции послужил вооруженный конфликт между албанскими сепаратистами из рядов Освободительной армии Косово и силовиками Сербии. Бои были инициированы без санкции Совета Безопасности ООН. Бомбардировки продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели более 2,5 тысячи человек.
Позже сербский глава Александр Вучич заявил, что при условии, если бы Владимир Путин занимал пост президента России в 1999 году, бомбардировок Югославии могло бы не произойти. В ответ на это российский лидер подчеркнул, что дать однозначную оценку своим возможностям по предотвращению этих событий затруднительно.
