Россиян осенью обрадует короткая рабочая неделя: производственный календарь на ноябрь

Согласно постановлению правительства, в ноябре 2025 года россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: трудовые будни продлятся всего три дня. Однако перед сокращенной неделей придется поработать шесть дней подряд. Как отдыхаем в ноябре, какие дни будут рабочими и стоит ли брать отпуск в этом месяце — в материале URA.RU.
Какие дни будут рабочими и выходными
В этом году праздничная дата 4 ноября приходится на вторник. В связи с этим правительство приняло решение перенести выходной день с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Благодаря этому граждане смогут воспользоваться трехдневным периодом отдыха — с 2 по 4 ноября включительно. Однако перед этим их ожидает шестидневная рабочая неделя на стыке октября и ноября. Всего в этом месяце будет 11 выходных и 19 рабочих дней.
Выгодно ли брать отпуск в ноябре
Работник имеет возможность оформить отпуск, включающий 4 ноября. Однако следует учитывать, что праздничные дни не входят в число оплачиваемых отпускных дней и не подлежат оплате. Таким образом, если отпуск предоставлен, к примеру, с 27 октября по 9 ноября, количество отпускных дней составит лишь 13, поскольку 4 ноября учитываться не будет.
Порядок оплаты труда в выходные и праздничные дни
В случае привлечения работников к труду в праздничный день порядок оплаты определяется действующей системой оплаты труда. При окладной системе наличие праздничных дней в месяце не отражается на размере заработной платы. В 2025 году в октябре насчитывается 23 рабочих дня, а в ноябре — 19. Однако независимо от этого, при условии полного отработанного времени, сотрудник получает установленный оклад за каждый месяц. Это распространяется на тех работников, которые полностью отработали норму рабочего времени, не находились на больничном и исполняли свои трудовые обязанности в полном объеме.
Если работник выполнял свои обязанности 4 ноября, в праздничный день, ему положена двойная оплата за этот день сверх оклада либо предоставление дополнительного дня отдыха (отгула).
Особенности расчета заработной платы при сдельной оплате
При сдельной системе оплаты труда за работу в праздничный день работнику начисляется двойная сдельная ставка. В случае, если сотрудник предпочел получить отгул за работу в этот день, ему выплачивается обычная одинарная оплата за выполненную работу.
