В Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве около 12:14 по мск произошел взрыв, причиной которого, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона на третьем этаже. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве. В ведомстве уточнили, что взрыв был зафиксирован системами безопасности торгового центра, после чего администрация оперативно организовала эвакуацию всех посетителей и сотрудников.
После сообщения о происшествии к зданию ЦДМ были направлены более десяти карет скорой помощи и саперное отделение. Территория вокруг магазина полностью оцеплена, ведутся работы по проверке помещений и оценке состояния конструкций здания. На месте работают представители всех профильных служб города, проводится опрос очевидцев и сотрудников магазина, а также экспертиза оборудования, установленного на третьем этаже, где произошел взрыв газа.
Из-за взрыва пострадали три человека, двое из которых были госпитализированы, а еще одному помощь оказали на месте. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что есть один погибший. Помимо этого, Прокуратура Центрального административного округа осуществляет контроль за расследованием инцидента. Координацию работы правоохранительных органов и оперативных служб на месте происшествия возглавляет первый заместитель прокурора округа Максим Чикмарев.
«По предварительной информации, есть один погибший. Причины случившегося устанавливаются следственными органами», — заявил Собянин.
Кроме того, детский магазин на Лубянке временно прекратил работу после взрыва, произошедшего на территории торгового комплекса. Об этом проинформировала пресс-служба ЦДМ. В сообщении уточняется, что после инцидента была немедленно организована полная эвакуация всех посетителей и сотрудников. Сейчас в здании продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
