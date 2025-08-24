В московском Центральном детском магазине (ЦДМ) «Детский мир» на Лубянке произошел взрыв, сообщили в МЧС. По предварительной информации, взорвался газовый баллон. Есть информация, что погиб один человек, еще трое пострадали. Что известно о ЧП к этому часу — в материале URA.RU.
Что произошло
Примерно в 12:14 (по мск) в магазине произошел взрыв. Предварительная причина — взорвался баллон с газом на третьем этаж. По данным оперативников, произошла его разгерметизация.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Посетители и сотрудники Центрального детского магазина были эвакуированы еще до прибытия пожарных. В пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили, что эвакуационные мероприятия организовала администрация торгового центра. Сейчас здание ЦДМ полностью оцеплено. На место прибыло до 10 карет скорой помощи и саперное отделение.
Очевидцы рассказали URA.RU, что до сначала все испугались взрыва. Но криков особо не было. Эвакуация прошла штатно.
Пострадавшие и погибшие
В результате взрыва пострадали три человека. Двое госпитализированы, одному оказывается помощь на месте. У ТЦ работают бригады скорой помощи, Центр экстренной медицины и другие службы, сообщили в столичном депздраве.
Согласно предварительной информации, есть один погибший. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, отметив, что причины ЧП сейчас устанавливаются следственными органами. Предварительно, происшествие могло быть вызвано технической неисправностью оборудования.
Прокуратура взяла на контроль расследование по ситуации
Прокуратура Центрального административного округа осуществляет надзор за выяснением обстоятельств ЧП, произошедшего в «Детском мире» на Театральном проезде. Координацию действий правоохранителей и экстренных служб на месте происшествия осуществляет первый зампрокурора округа Максим Чикмарев. Ход и итоги проверки находятся на особом контроле.
