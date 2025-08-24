Путин поедет в Китай на четыре дня

Президент России Владимир Путин на следующей неделе совершит четырехдневный визит в Китай, где состоятся переговоры между российской и китайской делегациями. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«Владимир Путин отправится с четырёхдневным визитом в КНР. Запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая», — заявил Зарубин в своем telegram-канале. Глава РФ также планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине.
Ранее замминистра иностранных дел Китая Лю Бинь сообщил, что в саммите ШОС примут участие главы государств и правительственные делегации более чем из 20 стран, а также представители 10 международных организаций. Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с руководителями зарубежных государств и международных структур на берегу реки Хайхэ, передает RT. Саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября.
