Лавров заявил, что Россия признает Зеленского главой Украины

Москва официально признает Владимира Зеленского де-факто руководителем киевских властей и допускает возможность встречи президента России Владимира Путина с ним. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться», — сообщил Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News, комментируя возможность переговоров Путина и Зеленского.
Кроме того, глава МИД подчеркнул, что Москва не согласна на встречу только ради формального фото или для усиления легитимности Зеленского. Министр заявил, что вопрос законности полномочий украинской стороны остается принципиальным для подписания каких-либо соглашений по итогам возможных переговоров. По словам главы МИД РФ, встреча лидеров должна быть тщательно подготовлена, а вопрос о том, кто будет представлять Украину при подписании документов, требует отдельного обсуждения.
