23 августа 2025

«Жены не теряли надежды»: трое челябинцев вернулись домой из плена ВСУ

Трое челябинцев вернулись домой из плена ВСУ
Челябинцы вернулись из плена в результате обмена
Трое жителей Челябинской области вернулись домой из плена Вооруженных силл Украины (ВСУ). Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко.

«Парни из Челябинска, Еткуля и Еманжелинска вернулись домой. Один из них находился в плену более полутора лет. Супруга пропавшего без вести военнослужащего и мама двух дочерей рассказала, что надежда увидеть мужа не покидала ее», — написала Сударенко в telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что жены и мамы бойцов, услышав от нее долгожданную весть, не скрывали слез радости. Сударенко высказала слова признательности уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой, Минобороны и всем, кто способствовал этому событию.

