Редкий гриб в форме мозга для изгнания ведьм нашли в Челябинской области

10 ноября 2025 в 07:19
Необычный гриб нашли в Кусинском районе области

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Челябинской области жительница деревни Медведевка обнаружила редкий гриб — дрожалку красную. Есть предположение, что раньше ее считали средством против ведьм и называли «маслом ведьм». 

«В средневековой Европе во времена гонения на нечистую силу он считался верным средством против ведьм — его сжигали, а пепел развеивали. За это гриб получил прозвище „масло ведьм“, — рассказала Надежда Чебыкина местной газете „Жизнь района“.

Надежда Чебыкина отмечает, что на начальных этапах активного роста гриб действительно напоминает мозг: его плодовое тело покрыто множеством складок разного размера. При тактильном контакте становится очевидно, что консистенция плодового тела студенистая — оно похоже на твердый желатин.

Появление гриба связано с условиями высокой влажности: он возникает во время таяния снега, при продолжительных дождях или в пасмурную погоду. В сухую и солнечную погоду гриб теряет влагу и превращается в корочку, однако после осадков вновь приобретает студенистую форму.

В Челябинской области до глубокой осени продолжался грибной сезон. Местные жители сообщали об урожае груздей, лисичек и вешенок, хотя поиск грибов осложняет густой слой опавшей листвы, порой — снега. Находка редкого гриба — дрожалки красной в деревне Медведевка — стала еще одним подтверждением активности грибного сезона в регионе.

Необычный гриб любит расти на безжизненных деревьях

Фото: группа в соцсети «ВКонтакте» «Жизнь района»

