Минздрав разработает порядок отбора частных клиник в ОМС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Частные клиники начнут принимать по ОМС
Частные клиники начнут принимать по ОМС Фото:

Частные клиники с 2026 года столкнутся с новым порядком отбора для работы в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в проекте постановления Минздрава России. Согласно документу, чтобы получить доступ к бюджетному финансированию с 2027 года, частным медучреждениям необходимо будет соответствовать ряду критериев, включая отсутствие нарушений за последние два года и подтвержденную потребность региона в их услугах.

«Отбор будет проводиться по нескольким параметрам: опыт работы не менее трех лет, объем оказанных специализированных или высокотехнологичных услуг — не менее 150 случаев в год либо 300 за три года, а также отсутствие замечаний Росздравнадзора по качеству и срокам оказания помощи. Кроме того, одним из ключевых условий участия станет наличие потребности субъекта РФ в медицинской помощи, оказываемой частными организациями», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ, опубликованный на портале regulation.gov.ru

В настоящее время к системе ОМС подключено около 3 тысяч частных клиник. До сих пор для их участия было достаточно уведомить территориальный фонд ОМС о намерении оказывать услуги за счет бюджета. Новый порядок предполагает обязательную заявку и оценку по установленным критериям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Частные клиники с 2026 года столкнутся с новым порядком отбора для работы в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в проекте постановления Минздрава России. Согласно документу, чтобы получить доступ к бюджетному финансированию с 2027 года, частным медучреждениям необходимо будет соответствовать ряду критериев, включая отсутствие нарушений за последние два года и подтвержденную потребность региона в их услугах. «Отбор будет проводиться по нескольким параметрам: опыт работы не менее трех лет, объем оказанных специализированных или высокотехнологичных услуг — не менее 150 случаев в год либо 300 за три года, а также отсутствие замечаний Росздравнадзора по качеству и срокам оказания помощи. Кроме того, одним из ключевых условий участия станет наличие потребности субъекта РФ в медицинской помощи, оказываемой частными организациями», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ, опубликованный на портале regulation.gov.ru В настоящее время к системе ОМС подключено около 3 тысяч частных клиник. До сих пор для их участия было достаточно уведомить территориальный фонд ОМС о намерении оказывать услуги за счет бюджета. Новый порядок предполагает обязательную заявку и оценку по установленным критериям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...