Цены на шоколад рискуют вырасти уже в ближайшее время

Крупные производители кондитерских изделий — российские подразделения Mondelez International и Orion — уведомили ритейлеров о повышении закупочных цен с 1 сентября 2025 года на 2,3–14,3%. Все это приведет к подорожанию шоколада в стране. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на документы компаний, поступившие в торговые сети. За последний год, с учетом предыдущего роста, стоимость сладостей в опте выросла на 30–40%.
«С сентября крупные производители кондитерских изделий — российские подразделения Mondelez International и Orion готовятся поднять закупочные цены на 2,3–14,3%», — сообщают журналисты. В компании «Мон»дэлис Русь» (бренды 7Days, Alpen Gold, Milka, Oreo и др.) пояснили изданию, что вынуждены корректировать отпускные цены из-за роста себестоимости.
В письме ритейлерам также отмечается увеличение стоимости растительных жиров на 18–22% с начала года, муки — на 11%, а расходы на персонал выросли на 8%. Orion в обращении к торговым сетям указал на подорожание сухого молока на 27% и существенный рост стоимости патоки. Изменения коснутся широкого ассортимента продукции.
Девять позиций Orion подорожают на 5–7%, у Mondelez — рост цен составит от 2,3% до 14,3%. Максимальное удорожание затронет шоколад Alpen Gold нижнего ценового сегмента, круассаны 7Days вырастут в цене на 9–12%, а бисквиты «Медвежонок Барни» — на 9–9,9%, сообщают авторы материала.
По данным Росстата, в июле средняя розничная цена шоколада в России достигла 1 470 рублей за килограмм (рост на 30,8% за год), шоколадные конфеты с натуральными добавками подорожали на 12%, кексы — на 14,4%, печенье — на 10,6%. Ключевыми факторами удорожания стали глобальный дефицит какао-бобов из-за низких урожаев в Западной Африке, введенные с мая пошлины на импорт какао-продуктов (3–5%), а также увеличение затрат на импортные ингредиенты, упаковку и логистику.
Ранее в ряде российских регионов уже фиксировался значительный рост цен на шоколад: по данным аналитиков, с начала года темный шоколад подорожал на 17%, а молочный — на 14,4%. Основной причиной удорожания назывались неблагоприятные погодные условия и болезни деревьев в странах-поставщиках какао-бобов.
