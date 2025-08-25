Почти тысяча россиян застряли в Китае из-за мощного тайфуна

Почти тысяча российских туристов застряли на китайском острове Хайнань. Причиной стала стихия: на регион обрушился мощный тайфун «Каджики». Об этом сообщил вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.
«На текущий момент мы располагаем сведениями, что около 600 человек сейчас находятся в гостиницах, эти те пассажиры, которые должны были ранее вылететь», — рассказал Рымарь РИА Новости. Все российские туристы, чьи рейсы были отменены, находятся в безопасности. Всего за последние сутки из города Санья не смогли вылететь четыре рейса в Россию.
Вице-консул отметил, что обращений в генконсульство по поводу задержек рейсов со стороны российских граждан не поступало. Были лишь единичные вопросы, касающиеся правил безопасности и рекомендаций по действиям во время тайфуна. Уже сегодня вечером или завтра утром ожидается частичное возобновление рейсов с острова. Аэропорт города Санья готовится к приему и отправке рейсов по мере улучшения погодных условий.
Власти островной провинции Хайнань объявили наивысший уровень экстренного реагирования. По данным агентства Синьхуа, из потенциально опасных районов были эвакуированы более 20 тысяч человек, а свыше 30 тысяч рыболовецких судов вернулись в порты или укрылись в безопасных местах. В городе Санья приостановлены занятия в школах, работа предприятий и коммерческих объектов, движение общественного транспорта и судоходство. Живописные зоны временно закрыты для посещения.
