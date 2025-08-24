Муж с женой из Екатеринбурга получили огромные деньги за несуществующего ребенка

В Екатеринбурге супружеская пара незаконно получила более 900 тысяч рублей за выдуманного ребенка, документы на которого им удалось подделать. Однако мужа с женой задержали, обвинили по статье УК РФ и вынесли им приговор, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Мужчина 1988 года рождения и женщина 1990 года рождения признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)», — пояснили там. Провернуть мошенническую схему они решили еще в 2016 году.
Женщина подделала свидетельство о рождении ребенка через знакомого, отдав ему свой паспорт. Затем супруг передал поддельные документы в уполномоченные органы, чтобы получать пособия.
Осужденные полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Суд назначил обоим по году лишения свободы. Однако мужчине наказание заменили на один год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Женщине исполнение приговора отсрочили до достижения ее настоящим ребенком 14-ти лет.
