Более 30 тысяч челябинских детей получили выплаты на подготовку к школе

Действующие пособия ежегодно индексируются в Челябинской области
Действующие пособия ежегодно индексируются в Челябинской области

В Челябинской области уже более 15 тысяч семей, в которых воспитывается более 30 тысяч детей получили выплаты на подготовку к предстоящему учебному году. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 

«В этом году выплаты на подготовку детей к школе получили уже 15 163 многодетные семьи на 30 854 ребенка. Это сравнительно новая мера поддержки, мы ввели ее в Год семьи», — написал Текслер в своем telegram-канале. 

В Челябинской области объем поддержки семей с детьми увеличивается ежегодно, индексируются действующие выплаты, вводятся новые меры, отметил Текслер. На уровне региона сформирована система поддержки семей с детьми благодаря решениям президента России. Особое внимание уделяется многодетным семьям, число которых в Челябинской области за последние шесть лет увеличилось на треть и составляет свыше 45 тысяч.

В Челябинской области ранее изменились правила назначения Единого пособия. Как сейчас оформлять заявления и сколько средств будет выплачено, рассказала представитель Социального фонда России по региону Людмила Борисова. 

