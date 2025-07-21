Единое пособие получают 147 тысяч челябинских детей

В 2025 году в Челябинской области изменились правила назначения Единого пособия. О том, как сейчас оформлять заявления, сколько средств будет выплачено и в какие сроки, рассказала представитель Социального фонда России по региону Людмила Борисова в рамках пресс-конференции, организованной Центром управления регионом.
«В текущем году отделением Соцфонда единое пособие назначено родителям более 147 тысячам детей и полутора тысячам беременных женщин. В зависимости от степени нуждаемости может быть назначено пособие в виде 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка либо взрослого человека», — рассказала Борисова.
С 1 января 2025 года изменились требования к минимальному доходу семьи. Если раньше можно было иметь любой небольшой доход, то сейчас каждый трудоспособный член семьи должен иметь доход, который должен составлять не менее четырех минимальных размеров оплаты труда, это 89 тысяч 760 рублей. В него входят все доходы, в том числе от самозанятости, предпринимательства, больничного листа, а также алименты, пенсии и стипендии.
Также с января 2025 года можно синхронизировать сроки получения пособия, если ранее семья получала пособие на одного ребенка, а родился еще один. Для этого нужно указать об этом в заявлении, и пособия на всех детей будут приходить в одно время.
Документы можно подать в отделениях Соцфонда или на портале Госуслуг. Решение о выплате производится в течение десяти дней, в отдельных случаях, если документы не поступили, срок продлевается до 20 дней. Пособие выплачивается в течение пяти дней, при этом за предыдущий месяц. По карте МИР оно выплачивается 3 числа каждого месяца, по почте — с 4 по 24 число.
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