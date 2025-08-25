В Челябинской области резко похолодает

В середине недели в регионе ожидаются дожди
В середине недели в регионе ожидаются дожди

В Челябинской области на этой неделе, с 25 по 31 августа, ожидается резкое похолодание. К выходным температура воздуха опустится с 31 градуса до 16. Ночные же температуры опустятся до плюс девяти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального гидрометеоцентра.

«В течение недели поле атмосферного давления ожидается неустойчивым — области высокого и низкого давления будут сменять друг друга. Температурный фон постепенно снизится — если сегодня дневной прогрев составит от 26 до 31 градуса на территории области, то в выходные не более 16-21 градуса», — сообщили синоптики регионального гидрометеоцентра в telegram-канале.

Неустойчивое атмосферное давление и перемещение фронтов приведут к кратковременным дождям в разных районах области. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в среду и четверг из-за формирования локального циклона.

