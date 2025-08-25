Жители Прикамья пожаловались Бастрыкину на жизнь в аварийном доме

Жители аварийного дома в Соликамске (Пермский край) рассказали, что здание находится в непригодном для проживания состоянии. В связи с этим глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов.
"Здание 1960 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии: повреждена кровля, отсутствуют системы водоотведения и горячего водоснабжения. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — сообщает telegram-канал СК России.
В материалах пресс-службы отмечается, что дом был признан аварийным еще в 2017 году, однако сроки расселения, назначенные на текущий год, были вновь перенесены. Несмотря на многочисленные жалобы жильцов в различные инстанции, вопрос с переселением не решился. Центральный аппарат СК РФ взял исполнение поручения на контроль.
