Трамп сделал важное заявление о визите Путина на Аляску

Президент США Дональд Трамп выразил особую оценку решению российского лидера Владимира Путина посетить Аляску для проведения двусторонних переговоров. Американская сторона высоко оценила этот дипломатический шаг.
"Я действительно ценю то, что он это сделал", — передает слова Трампа РИА Новости. Состоявшаяся на Аляске встреча была охарактеризована обеими сторонами как продуктивная и конструктивная. По предварительной информации, в ходе переговоров лидерам удалось согласовать ряд важных позиций по ключевым международным вопросам.
Особо подчеркивается, что достигнутые договоренности создают основу для поиска долгосрочных решений актуальных проблем современности. По мнению экспертов, такой формат диалога демонстрирует взаимное стремление к деэскалации напряженности и установлению устойчивых механизмов сотрудничества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.