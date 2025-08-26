Почти полсотни беспилотников сбиты над Россией: карта атак 26 августа

Над регионами России за ночь сбили 43 дрона ВСУ
На фоне атак дронов ВСУ на данный момент не сообщается о пострадавших или жертвах среди россиян
На фоне атак дронов ВСУ на данный момент не сообщается о пострадавших или жертвах среди россиян Фото:
Украинские атаки по российским регионам

В ночь на 26 августа украинская армия атаковала беспилотниками около шести регионов России. В ряде областей зафиксированы повреждения жилых домов и другой инфраструктуры. Также из-за угрозы ударов БПЛА в семи регионах вводился режим соответствующей опасности и временно прекращали работу аэропорты. В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над регионами страны сбито 43 украинских дрона. Подробнее о ночных ударах по России — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Где сбили дроны ВСУ

Ленинградская область

В небе над Ленинградской областью утром объявили угрозу атаки БПЛА. В связи с этим, по словам губернатора Александра Дрозденко, возможно снижение скорости мобильного интернета. Спустя час средства ПВО ликвидировали четыре беспилотника в Кингисеппском районе. А позже было уничтожено более 10 дронов над Кингисеппским и Лужским районами. Предварительно, в результате происшествий разрушений и пострадавших не зафиксировано. 

Волгоградская область

Глава региона Андрей Бочаров сообщил, что подразделения ПВО отразили крупномасштабную атаку беспилотников. Согласно предварительным данным, фрагменты одного из дронов повредили хозяйственную постройку в одном из садовых некоммерческих товариществ на южной окраине Волгограда. В результате этого пострадавших нет, передает администрация области в telegram-канале

Ростовская область

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что в небе над Миллеровским, Чертковским, Тарасовским, Кашарским и Неклиновским районами отражена атак дронов. Точное их количество пока не уточняется. Никто из местных жителей не пострадал. Отмечается, что в селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах выбиты стекла, двери, а стены и крыши получили многочисленные повреждения от осколков. Также в одном из домов частично обрушились стена и кровля. Помимо этого, фрагментами БПЛА поврежден автомобиль. Муниципальная комиссия проведет оценку причиненного ущерба в течение текущего дня, а местным жителям будет предоставлена необходимая помощь.

Кроме того, на фоне атак вспыхнул пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Возгорание полностью потушили к 05:45 по местному времени.

Тульская область

Губернатор Дмитрий Миляев написал в telegram-канале, что в регионе уничтожены два беспилотника ВСУ, при этом пострадавших на фоне атаки не обнаружено. По предварительным данным, здания и инфраструктура в области не повреждены. Также был отмене режим беспилотной опасности. 

Брянская область

Глава региона Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили девять дронов. По его словам, пострадавших и разрушений не зафиксировано. На местах падения обломков аппаратов работают оперативные и экстренные службы. 

Калужская область

В небе над регионом сбили один дрон ВСУ. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что аппарат упал на территории Козельского района. Предварительно, пострадавших среди местного населения и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа. 

В каких регионах введен режим беспилотной опасности 

Пензенская область

На территории региона ночью губернатор Олег Мельниченко объявил о режиме опасности атаки БПЛА. Для обеспечения безопасности граждан также ввели временные ограничения работы мобильного интернета. Спустя четыре часа режим отменили, сообщил в  telegram-канале Мельниченко.

Липецкая область

Ночью в регионе объявили красный уровень из-за угрозы бесплотной атаки. Спустя шесть часов его отменили, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Воронежская область

В регионе также вводился режим повышенной опасности из-за атак БПЛА. Ночью все подразделения противовоздушной обороны были приведены в полную готовность. Губернатор Александр Гусев попросил местных жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу без необходимости. Он также рекомендовал следить за официальной информацией от МЧС и правительства.

Белгородская область

Губернатор Вячеслав Гладков написал в  telegram-канале, что в регионе введен режим беспилотной опасности. Спустя восемь часов его отменили.

Татарстан

В Татарстане в 5:58 по местному времени объявили режим беспилотной опасности. Об этом заявили в telegram-канале «Республика Татарстан».

Херсонская область 

В регионе введен режим угрозы ударов дронов. Об этом сообщил в telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. 

Курская область

В регионе 25 августа в 22:02 по местному времени объявили режим опасности атаки БПЛА. Силы и средства ПВО были приведены в готовность. Опасность была снята в 05:53, передали в региональном главке МЧС.

Ограничения в аэропортах

Татарстан

В связи с беспилотной опасностью в аэропорту Казани были введены ограничения на полеты, их сняли в 6:53. Их снова ввели спустя два часа и примерно через час. Отмечается, что в период действия временных запретов на запасной аэродром «ушел» один самолет. Также план «Ковер» объявлен в воздушной гавани Нижнекамска, заявили представители Росавиации.  

Нижний Новгород

В нижегородском аэропорту Стригино около шести утра вводились ограничения на прилет и вылет самолетов. Их сняли спустя два часа, сообщили в Росавиации. 

Ленинградская и Псковская области

В аэропортах Пулково и Псков также были введены временные ограничения. Запреты на использование воздушного пространства в отдельных районах Ленинградской области повлияли на использования воздушных трасс для полетов в /из Калининграда. В связи с этим в аэропорту местном Храброво возможны изменения в расписании рейсов. На данный момент, как сообщили в Росавиаиции, в петербургском и псковском воздушных гаванях сняты ограничения. 

Волгоградская область

В региональном аэропорту ограничения на фоне угрозы атаки БПЛА вводились в ночь на 26 августа. Спустя семь часов их отменили. 

