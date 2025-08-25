В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) поймали рыбака с уловом краснокнижной форели. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Домой житель Кусы планировал возвращаться с уловом: из реки в нацпарке ему удалось добыть 21 голову рыбы. На место вызвали полицию, составили протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили URA.RU на Таганае.
Задержание нарушителя стало возможным благодаря оперативной работе госинспекторов. Специалисты сначала обнаружили следы человека в районе реки Большой Киалим, а затем наткнулись на стоянку с костром. Там сотрудники организовали наблюдение. Опергруппа ждала до ночи, чтобы поймать рыбака с уловом.
По словам мужчины, он рыбачит в этом месте не впервые и прекрасно осознает, что находится на особо охраняемой природной территории. Гражданин отметил, что видел предупреждающий аншлаг у дороги, но, несмотря на это, продолжил ловить рыбу. Причем доход вполне позволяет обойтись без нарушений. Нарушитель работает и получает зарплату.
