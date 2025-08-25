В Пермском крае у миллениалов появился новый тренд отдыха — избинг

Пермский край вошел в топ-10 регионов России, в которых набирает популярность один из главных трендов туристического сезона — избинг. Это отдых в деревянных домах в русском стиле или в настоящих избушках в деревнях. Такой вариант туризма чаще выбирают пермяки в возрасте от 35 до 44 лет, рассказали URA.RU аналитики «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
«Избинг стал одним из главных трендов сезона, а Пермский край вошел в топ-10 регионов страны, где зафиксирован наибольший рост спроса к „тихому туризму“. Чаще всего интерес к спокойному отдыху проявляют пермяки в возрасте от 35 до 44 лет, на них приходится 53% пользователей ресурсов», — сообщили аналитики.
Уточняется, что также избинг популярен у пермяков в возрасте 25-34 лет (22%). Меньше всего таким отдыхом интересуются в возрасте 45-54 лет (8%) и до 25 лет (5%). При этом чаще останавливаться в русских избах хотят мужчины — 66%. По словам, управляющего директор сервиса «Островок» Дарьи Кочетковой, интерес туристов к путешествиям к спокойному отдыху растет во всей стране. Одновременно с этим в малых городах активно развивается туристическая инфраструктура в русском стиле. Такие поездки дают возможность глубже познакомиться с культурой русской провинции: изучить местные традиции, посетить музеи и культурные центры, поучаствовать в ремесленных мастер-классах.
