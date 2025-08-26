Politico: Польша и Финляндия восстановят болота для защиты от России

Болота станут своеобразной «ловушкой» для техники
Болота станут своеобразной «ловушкой» для техники

Польша и Финляндия рассматривают возможность восстановления болот на своих территориях в качестве элемента оборонной стратегии против возможных угроз со стороны России. Об этом сообщает американское издание Politico.

В материале издания отмечается, что заболоченные территории могут значительно замедлить продвижение противника или сделать его невозможным на определенных участках. Польша и Финляндия считают, что восстановление болот вдоль границ повысит обороноспособность и создаст дополнительные сложности для потенциального противника. По мнению инициаторов идеи, болота станут своеобразной «ловушкой» для техники, в первую очередь — танков и бронемашин.

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Клаэссон в интервью телеканалу SVT выразил мнение, что Россия якобы проверяет слабые места НАТО и может предпринять попытки захвата территорий для оценки реакции альянса. В то же время российские эксперты считают подобные заявления проявлением политической риторики. Такие инициативы могут быть связаны с желанием увеличить финансирование оборонных программ со стороны партнеров по альянсу.

