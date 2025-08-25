В ХМАО обвалились цены на топовые смартфоны

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели флагманские смартфоны от Apple и Samsung. За второй квартал 2025 года в среднем телефоны упали в цене на 15-20%, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Цены упали в том числе и на последнюю линейку флагманов Apple и Samsung. Это связано с эффектом высокой базы первого квартала, когда цены были выше из-за курса валют. Так, за квартал iPhone 16 Pro подешевел на 15% и стал стоить в среднем 85 000 рублей. iPhone 16 потерял в цене 14% и стал обходиться в 62 000 рублей, а iPhone 16 Pro Max подешевел на 11%, до 92 000 рублей», — говорится в исследовании.
Samsung Galaxy S25 Ultra тем временем подешевел на 20%. Его средняя цена стала 79 тысяч. Цены на модели Galaxy S25+ и Galaxy S25 упали на 16% до 66 и 59 тысяч. Это также может быть связано с выходом модели нового поколения.
Из смартфонов прошлых поколений заметнее всего подешевел iPhone 13 Pro — до 53 тысяч. А из гаджетов корейского бренда сильнее упали цены на Galaxy S24 — до 51 тысячи рублей.
Среди других популярных брендов сильнее всех за второй квартал подешевели смартфоны Honor — они стали дешевле на 17%. В среднем новые телефоны обходились в 24 тысячи рублей.
«На втором месте — смартфоны realme — новые смартфоны этого бренда стали дешевле на 16% и в среднем обходились пользователям в 15 000 рублей», — уточняют аналитики. На третьей позиции оказались устройства Tecno (-11%), подешевевшие в среднем до 11 тысяч.
