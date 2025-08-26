В Перми назвали самых востребованных учителей в школах

В Перми не хватает учителей математики, физики, английского и русского языков
В Перми работают более 12 тысяч педагогов
В Перми работают более 12 тысяч педагогов

В Перми не хватает учителей математики, физики, английского и русского языков, а также логопедов, дефектологов и психологов. Об этом на заседании пермской гордумы сообщила замглавы города Екатерина Мальцева.

«Укомплектованность штатных единиц по педагогическим должностям составляет 98,5%, что на 0,5% выше, чем в 2024 году. Наиболее востребованными остаются вакансии учителей математики, физики, английского языка, русского языка, а также логопедов, дефектологов и психологов. Такая картина характерна не только для Перми и Пермского края, но и для большинства субъектов РФ», — доложила Мальцева.

В Перми сегодня трудятся 12,2 тысячи педагогов, а во всем Пермском крае — около 17 тысяч. Из них почти 7 тысяч — школьные учителя. В детских садах работают 4 700 специалистов, еще 580 — в учреждениях дополнительного образования.

Для решения проблемы нехватки кадров по указанным дисциплинам с будущими специалистами заключен 41 договор на целевое обучение, еще 44 договора подписаны по другим предметным областям. С января 2025 года молодым педагогам в Перми увеличили единовременную выплату до 100 тысяч рублей. Им также положены ежемесячные надбавки. Дополнительные выплаты предусмотрены для выпускников с отличием.

