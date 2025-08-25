Глава свердловского минздрава назвала самый смертоносный вид рака

В Свердловской области ведется активная работа над системой скринингов для раннего выявления онкозаболеваний. В частности, в последний год много сил брошено на выявление рака легких на 1 и 2 стадии, рассказала замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
«Рак легких — один из самых быстроразвивающихся видов рака. Очень важно выявить его максимально рано. В структуре смертности рак легкого занимает первое место среди всех локализаций. Мы сосредоточенны на выявлении тех локализаций рака, которые являются самыми значимыми в структуре смертности», — заявила Савинова во время открытия нового отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии Свердловского онкодиспансера.
Помимо рака легких, особое внимание уделяется раннему выявлению и других видов рака, от которых люди умирают чаще всего. Речь идет о раке молочной железы, кожи, колоректальной зоны (прямая кишка и толстый кишечник) и желудка. По словам министра здравоохранения, число впервые выявленных пациентов с онкологическими заболеваниями в регионе растет, так как увеличивается и продолжительность жизни. В случае выявления заболевания на 1 и 2 стадии для больного диагноз — не приговор. Поэтому особое внимание свердловского минздрава уделяется именно работе над скринингами.
Ранее главный врач онкоцентра Евгений Киселев рассказывал, что наиболее распространенным онкологическим заболеванием является рак кожи, на втором месте находится колоректальный рак, на третьем — рак молочной железы. Специалист также дал совет, как выявить рак кожи самостоятельно, если возникло черное пятно — меланома.
