Россияне стали активнее жаловаться на банки

Банк России: в этом году количество жалоб россиян на банки возросло на 28%
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ЦБ рассказали о жалобах россиян на банки
ЦБ рассказали о жалобах россиян на банки Фото:

Банк России сообщил об увеличении числа жалоб на банки: за первые шесть месяцев 2025 года количество обращений выросло на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего регулятор получил 182,4 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов.

«За шесть месяцев 2025 года жалоб в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов стало больше на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Всего поступило 182,4 тысяч жалоб», — отмечается на сайте регулятора. В ведомстве сообщили, что количество обращений граждан, связанных с деятельностью банков, увеличилось на 28,6%.

Согласно данным Банка России, основной причиной роста обращений стали претензии граждан к блокировке операций, банковских счетов и карт, а также к приостановке дистанционного обслуживания. В регуляторе пояснили, что подобные меры банки применяют для предотвращения финансового мошенничества.

Также отмечается, что почти в два раза сократилось число жалоб на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредитов. В результате работы поведенческого надзора Центробанка гражданам было возвращено или списано долгов на сумму 256,7 миллиона рублей.

Количество обращений к микрофинансовым организациям увеличилось незначительно — на 3,6%. Рост связан со сложностями возврата средств за дополнительные услуги и трудностями при предоставлении кредитных каникул.

Вместе с тем уменьшилось число жалоб по вопросам новых случаев навязывания услуг и кредитных историй. Претензии к участникам рынка ценных бумаг снизились на 19%, а жалобы, связанные с санкционными ограничениями, стали поступать реже: по брокерам — в 3,2 раза меньше, по депозитариям — в 2,5 раза меньше.

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Банк России сообщил об увеличении числа жалоб на банки: за первые шесть месяцев 2025 года количество обращений выросло на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего регулятор получил 182,4 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. «За шесть месяцев 2025 года жалоб в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов стало больше на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Всего поступило 182,4 тысяч жалоб», — отмечается на сайте регулятора. В ведомстве сообщили, что количество обращений граждан, связанных с деятельностью банков, увеличилось на 28,6%. Согласно данным Банка России, основной причиной роста обращений стали претензии граждан к блокировке операций, банковских счетов и карт, а также к приостановке дистанционного обслуживания. В регуляторе пояснили, что подобные меры банки применяют для предотвращения финансового мошенничества. Также отмечается, что почти в два раза сократилось число жалоб на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредитов. В результате работы поведенческого надзора Центробанка гражданам было возвращено или списано долгов на сумму 256,7 миллиона рублей. Количество обращений к микрофинансовым организациям увеличилось незначительно — на 3,6%. Рост связан со сложностями возврата средств за дополнительные услуги и трудностями при предоставлении кредитных каникул. Вместе с тем уменьшилось число жалоб по вопросам новых случаев навязывания услуг и кредитных историй. Претензии к участникам рынка ценных бумаг снизились на 19%, а жалобы, связанные с санкционными ограничениями, стали поступать реже: по брокерам — в 3,2 раза меньше, по депозитариям — в 2,5 раза меньше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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