Единороссы намеренно уменьшат свое присутствие в думах четырех регионов

Депутатов от «Единой России» станет меньше в четырех регионах. В прошлом партия получила там слишком много мест, не оставив мандатов для оппозиции. «Корректировка» произойдет на выборах-2025. Об этом рассказал на круглом столе в ФоРГО сенатор Сергей Перминов, один из кураторов региональных выборов в партии власти.
«Регионы с максимальными результатами — это зона особого внимания нашей партийной машины. Там всегда проявляются коррекции», — сказал Перминов.
Изменить действующий партийный расклад планируется в думах Владимира, Ульяновска и Ставрополя, а также в заксобрании ЯНАО. Во всех этих органах ЕР имеет почти тотальное доминирование. Например, во Владимире партия получила на прошлых выборах 25 из 25 мандатов. А в Ульяновске с губернатором-коммунистом Алексеем Русских — 36 из 40 мест.
При этом всего по итогам сентябрьских выборов депутатов от ЕР станет больше, уверен Перминов. Ожидается расширение присутствия в большинстве дум, в том числе в сложных субъектах — Томской, Тамбовской, Новосибирской, Костромской областях, республике Коми.
«Результат 2020 года партия улучшит, это наша рабочая гипотеза. В 2020 году общее количество мандатов, которое мы завоевали на всех уровнях выборов, было 76,6%», — сообщил сенатор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.