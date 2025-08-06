«Единая Россия» уменьшит свое представительство в гордуме Ульяновска по итогам выборов-2025, сообщил источник URA.RU, близкий к региональным властям. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, представляющий КПРФ, и его внутриполитический блок добились преференций для партии на выборах в гордуму.
Кампании в вотчине Компартии регулярно проходили со скандалами. В 2020 году коммунисты не получили ни одного места в гордуме, так как облизбирком не зарегистрировал массу их кандидатов. Это привело к митингам. В 2021 году уже представители КПРФ пытались снять с выборов кандидата в депутаты Госдумы Владимира Кононова от ЕР.
На этот раз местные власти сумели заранее распределить все 40 одномандатных округов и удовлетворить политические амбиции всех игроков. По данным осведомленного инсайдера, «Единая Россия» потеряет около шести мандатов и уменьшит свое присутствие в гордуме с 36 до 30 человек. КПРФ, согласно договоренностям, отойдут от пяти до семи округов. Остальные распределятся между «Справедливой Россией», «Новыми людьми» и ЛДПР. На каких условиях единороссы согласились идти на уступки — источник не раскрыл. По его версии, был задействован ресурс Зюганова.
"Договоренности удовлетворили все стороны. Не только ЕР и КПРФ, но и другие партии парламентской оппозиции", — отметил собеседник агентства.
Руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин в беседе с URA.RU отметил, что не считает подобную «операцию» — заслугой Русских, так как он полностью отказался от конкуренции.
«Выборы для того и существуют, чтобы партии жили, люди ходили голосовать, была борьба, а не чтобы округа распределялись, а у жителей опускались руки. Поэтому роль губернатора здесь больше печальная. Видимо, из-за внешнего давления было принято решение провести выборы в максимально спокойном режиме, без скандалов», — полагает политолог Илья Паймушкин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.