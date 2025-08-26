В Екатеринбурге трамвай соскочил с рельсов, движение парализовано

В Екатеринбурге на перекрестке у ДК Лаврова с рельсов сошел трамвай маршрута №8, что привело к остановке движения в сторону центра города. Информация об этом появилась в Telegram.
«На ДК Лаврова сошёл с рельс трамвай 8 маршрута. В сторону центра движение приостановлено», — рассказали в telegram-канале «Транспортные новости ЕКБ».
Для минимизации неудобств для горожан были оперативно скорректированы схемы движения. Трамваи маршрута №24 временно следуют по трассе седьмого маршрута. Восьмые трамваи теперь направляются через Лукиных, Таганский Ряд, площадь Коммунаров, гостиницу «Исеть» и далее по своему привычному маршруту.
