26 августа 2025

В Екатеринбурге трамвай соскочил с рельсов, движение парализовано

В Екатеринбурге возле ДК Лаврова трамвай сошел с рельсов
© Служба новостей «URA.RU»
Трамвай сошел с рельсов утром 27 августа
Трамвай сошел с рельсов утром 27 августа Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке у ДК Лаврова с рельсов сошел трамвай маршрута №8, что привело к остановке движения в сторону центра города. Информация об этом появилась в Telegram.

«На ДК Лаврова сошёл с рельс трамвай 8 маршрута. В сторону центра движение приостановлено», — рассказали в telegram-канале «Транспортные новости ЕКБ».

Для минимизации неудобств для горожан были оперативно скорректированы схемы движения. Трамваи маршрута №24 временно следуют по трассе седьмого маршрута. Восьмые трамваи теперь направляются через Лукиных, Таганский Ряд, площадь Коммунаров, гостиницу «Исеть» и далее по своему привычному маршруту.

© Служба новостей «URA.RU»
