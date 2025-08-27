Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки беспилотников

ВСУ направили 15 беспилотников на Ростовскую область
ВСУ направили 15 беспилотников на Ростовскую область Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. 

«Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома», — написал Александр Скрябин в своем telegram-канале.  Он отметил, что необходимо наладить функционирование оперативного штаба и профильных комиссий, ответственных за оценку нанесенного ущерба. Также требуется провести поквартирный обход с целью детального осмотра и документирования последствий.

Этой ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, больше всего пострадал Ростов-на-Дону. Согласно предварительным данным, повреждения получили минимум семь многоквартирных домов. А на крыше одного из них начался пожар. Подробности — в материале URA.RU. Согласно данным Минобороны, над регионом сбили 15 беспилотников. 

