В Перми назвали дату старта продаж нового iPhone 17

В пермских магазинах новый iPhone 17 появится после официального мирового старта продаж, который запланирован на 19 сентября 2025 года. Об этом URA.RU рассказал директор пермского магазина техники Apple «Сеть яблок» Денис Зинатуллин.
«Презентация новых iPhone состоится 9 сентября в 22:00 по московскому времени. Официальный старт продаж в мире, скорее всего, состоится 19 сентября. После этой даты начнутся поставки в Россию, и гаджет появится в наличии в Перми», — сообщил Денис Зинатуллин корреспонденту агентства.
Предприниматель отметил, что новый iPhone вызвал ажиотаж у пермяков. Покупатели стали спрашивать о смартфоне задолго до официального старта продаж.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми снизились цены на iPhone. Больше всего подешевела модель 13 Pro — на 30%.
