Мэра Владимира подозревают в мошенничестве

Стала известна причина задержания мэра города Владимир Дмитрия Наумова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Дмитрий Наумов задержан сегодня утром на рабочем месте. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.
Ранее поступала информация о задержании Наумова. Сообщалось, что задержание произошло в здании мэрии. Также поступала информация, что якобы Дмитрий Наумов имеет отношение к контактам с представителями преступной организации, известной в регионе как «кладбищенская мафия». Указанная группа осуществляла незаконную деятельность на территории кладбища, расположенного в поселке Улыбышево.
