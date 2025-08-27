Мэра Владимира подозревают в мошенничестве

Наумова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, заявили в правоохранительных органах
Наумова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, заявили в правоохранительных органах
Мэра Владимира подозревают в мошенничестве

Стала известна причина задержания мэра города Владимир Дмитрия Наумова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Дмитрий Наумов задержан сегодня утром на рабочем месте. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.

Ранее поступала информация о задержании Наумова. Сообщалось, что задержание произошло в здании мэрии. Также поступала информация, что якобы Дмитрий Наумов имеет отношение к контактам с представителями преступной организации, известной в регионе как «кладбищенская мафия». Указанная группа осуществляла незаконную деятельность на территории кладбища, расположенного в поселке Улыбышево.

